Идову: «Резкая смена игроков в команде не помешала «Химкам»

Один из старожилов подмосковных «Химок» Брайн Идову рассказал о том, как отразился на его команде большой приток новых футболистов, многие из которых являются легионерами.

«Большой приток игроков наблюдается, новые иностранцы, но в плане коммуникации все здорово! Все друг друга поддерживают. На сборах работали над этим», - цитирует Идову «Матч ТВ».

Напомним, что этой зимой «Химки» покинули такие игроки как Илья Кухарчук, Денис Глушаков, Дмитрий Тихий и другие. На их место пришли новые игроки, большинство из них - иностранцы.

Прямо сейчас «Химки» играют первый матч весенней части РПЛ, соперник – прямой конкурент в борьбе за выживание в лице воронежского «Факела». Счёт матча к концу второго тайма – 1:1.