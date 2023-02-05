«Химки» усилятся защитником из норвежского чемпионата

Подмосковные «Химки» намерены усилиться 28-летним сербским защитником Петаром Голубовичем. Права на игрока принадлежат «Олесунну» - клубу, выступающему в чемпионате Норвегии. Трудовой договор с игроком будет заключён на 1,5 года, сообщает «РБ Спорт».

В прошлом сезоне у игрока набралось 26 матчей в «Олесунне», в которых он смог один раз отличиться голом.

Напомним, что в текущем сезоне «Химки» идут в зоне вылета и на момент зимнего перерыва остановились на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Ранее химчане объявили о подписании контракта с бразильским защитником Лео Андраде, перешедшим из «Мартиму».