Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

«И внизу интрига, и вверху. Конечно, борьба усилится за призовые места, и я думаю, что сейчас в хорошем состоянии «Спартак», ЦСКА, и «Краснодар». Уверен, что «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» не сказали своё слово.

Поэтому я ожидаю очень жёсткую конкуренцию, и не факт, что «Зенит» пройдёт без потерь. И внизу будут биться команды. Вторая часть сезона будет очень интересной и насыщенной на события», — сказал Колосков.

Сезон РПЛ-2022/23 стартует 3 марта матчем «Факел» - «Химки». Встреча состоится в 19:00 по московскому времени.