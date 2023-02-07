Подмосковные «Химки» продолжают пополняться новыми игроками, чтобы избежать вылета в Первую лигу по итогам сезона. Сегодня стало известно, что команду пополнил 28-летний сербский правый защитник Петар Голубович. Его стоимость, по версии портала Transfermarkt – 350 тыс. евро, игрок прибыл в расположение подмосковного клуба в качестве свободного агента, а последним клубом серба до «Химок» был норвежский «Олесунн».

Напомним, «Химкам» неделей ранее разрешили заявлять новых игроков и с тех пор клуб пополнил бразильский защитник Лео Андраде.

Ранее агент Голубовича назвал сильные стороны новичка химкинского клуба.