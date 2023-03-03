Тренер «Химок» Джиоев: «Ничья не устроила ни нас, ни соперника»

Тренер «Химок» Георгий Джиоев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (1:1).

- Ничья на выезде с прямым конкурентом - это заработанное очко для вашей команды, плюс?

- Да не сказал бы. Думаю, ничья не устроила ни нас, ни соперника.

- Но все-таки вы во втором тайме выпустили Гбане, насытили центр поля. Это не было игрой на удержание счета?

- Да нет, просто в центре поля не могли зацепиться за мяч, поэтому. Поле очень тяжелое, мы выпустили габаритного игрока.

- Маркос Гильерме во втором тайме был менее активен. Это связано с его физической готовностью, или были какие-то другие причины?

- Я не думаю. Мы физически хорошо готовы, просто поле не позволяло ему, как-никак, бразилец.