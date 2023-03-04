Защитник «Факела»: «Трудно было показывать созидательный футбол»

В России возобновился чемпионат Премьер-лиги, в первом матче после почти четырехмесячной паузы сыграли «Факел» и «Химки». Игра закончилась вничью - зрители увидели по голу с каждой стороны. Защитник «Факела» Василий Черов посетовал на то, что в нынешних условиях трудно показывать и делать ставку на созидательный футбол, тем более, в принципиальном матче.

- Кто понимает в футболе, тот мог видеть, что мяч дробило. Полить газон не было возможности, потому что грунт очень мягкий. Поэтому было тяжело показывать созидательный футбол, от этого было много борьбы, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».