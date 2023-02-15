YouTube-канал «Химок» взломали и переименовали

Неприятная ситуация произошла с официальным YouTube-каналом футбольного клуба «Химки». Сегодня он подвергся взлому и был переименован с «ФК Химки» на «Антифутбольный клуб «Химки». На данный момент доступ к клубному каналу не восстановлен.

Напомним, что «Химки» называются многими экспертами главным претендентом на вылет из РПЛ по итогам текущего сезона. Подвергается критике и работа Спартака Гогниева в качестве рулевого химчан – этой зимой клуб избавился от нескольких опытных игроков – Ильи Кухарчука, Дениса Глушакова, Дмитрия Тихого и других. А ещё этой зимой «Химки» пополнили 11 новичков.