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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

YouTube-канал «Химок» взломали и переименовали

15 Февраля 2023 • 00:27 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Неприятная ситуация произошла с официальным YouTube-каналом футбольного клуба «Химки». Сегодня он подвергся взлому и был переименован с «ФК Химки» на «Антифутбольный клуб «Химки». На данный момент доступ к клубному каналу не восстановлен.

Напомним, что «Химки» называются многими экспертами главным претендентом на вылет из РПЛ по итогам текущего сезона. Подвергается критике и работа Спартака Гогниева в качестве рулевого химчан – этой зимой клуб избавился от нескольких опытных игроков – Ильи Кухарчука, Дениса Глушакова, Дмитрия Тихого и других. А ещё этой зимой «Химки» пополнили 11 новичков.

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Химки
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