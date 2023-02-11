«Химки» усилились казахстанским футболистом

«Химки» объявили о переходе 23-летнего защитника Льва Скворцова, который ранее выступал за казахстанский «Туран».

Контракт Скворцова с подмосковным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне казахстанский защитник провёл за «Туран» 24 матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Скворцова в 200 тысяч евро.

После 17 туров РПЛ «Химки» набрали 12 очков, расположившись на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы. До конца турнира командам осталось провести по 13 встреч. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта нынешнего года.