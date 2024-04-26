Газзаев - о матче ЦСКА - «Спартак»: «Дерби без ворот»

Ни ЦСКА, ни «Спартак» не наиграли на победу по итогам московского дерби в рамках перенесённого матча 21-го тура РПЛ. Такой точки зрения придерживается бывший лавный тренер «армейцев» Валерий Газзаев.

«Дерби без ворот. Никто на победу не наиграл. Тягучая игра, не зрелищная», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Валерий Георгиевич удивился тому, что первый удар в створ ворот в игре был нанесён на 80-й минуте, а фол Мойзеса на Манфреде Угальде назвал нарушением на «оранжевую» карточку.

Матч закончился нулевой ничьей, обе команды осложнили себе задачу по попаданию в тройку призёров.