Игрок ЦСКА Мендес: «Ничья - это справедливый результат»

Легионер московского ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал ничейный результат поединка против «Спартака» в рамках перенесенного 21-го тура чемпионата России.
«В этом матче не было много моментов. Но самый опасный создали мы, хотя не смогли его реализовать. Обе команды старались, чтобы выиграть, но ничья - это справедливый результат», - передает слова чилийского полузащитника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что столичное дерби прошло на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось вничью со счетом 0:0. После этой встречи «армейцы» занимают седьмое место в турнирной таблице, а «красно-белые» идут шестыми.
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