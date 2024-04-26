Зделар: «ЦСКА и «Спартак» показали хорошую игру»

Полузащитник столичного ЦСКА Саша Зделар подвел итоги вчерашнего поединка против «Спартака» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. Дерби завершилось вничью со счетом 0:0.
«Когда никто не забивает надо говорить, что это была скучная игра. Но я могу сказать, что это была хорошая игра. Жалко, что не забили в концовке. Мы должны подготовиться к следующей игре», - передает слова игрока «Спорт-Экспресс».
По итогам 25 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 38 баллов и находится на седьмой позиции в турнирной таблице. «Спартак» с 39 очками занимает шестую строчку.
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