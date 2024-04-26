Мендес высказался о новом контракте с ЦСКА

Хавбек московского ЦСКА Виктор Мендес после поединка со «Спартаком» (0:0) высказался о пролонгации сотрудничества с «армейским» клубом.
«Это была моя одна из первоочередных целей. Я счастлив. Отлично себя чувствую в ЦСКА. Я здесь вырос как футболист. Мое намерение - развиваться, помогать клубу и завоевывать как можно больше трофеев», - приводятся слова чилийца на страницах «Спорт-Экспресса».
В текущем сезоне чемпионата России Мендес провел 22 встречи, отметившись одним забитым мячом. После 25 туров «армейцы» набрали 38 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице.
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