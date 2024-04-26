Мендес высказался о новом контракте с ЦСКА

«Это была моя одна из первоочередных целей. Я счастлив. Отлично себя чувствую в ЦСКА. Я здесь вырос как футболист. Мое намерение - развиваться, помогать клубу и завоевывать как можно больше трофеев», - приводятся слова чилийца на страницах «Спорт-Экспресса».