«Очевидная и явная ошибка» - Лапочкин - о решении Казарцева

Бывший рефери Сергей Лапочкин считает, что Василий Казарцев должен был оставить ЦСКА в меньшинстве в дерби со «Спартаком». По его мнению, нарушение Мойзеса на Манфреде Угальде вполне заслуживало красной карточки.

«Это очевидная и явная ошибка. Мы видим, что Мойзес шипами попадает Угальде выше ахилла и продавливает. Были абсолютно все критерии для красной карточки», - сказал Лапочкин в интервью «Матч ТВ», выразив недоумение тем фактом, что ВАР не вмешался и не стал исправлять ошибку.

Добавим, что после поединка претензии в адрес Казарцева высказывались с обеих сторон. В первом тайме был эпизод, когда Фёдор Чалов подыграл себе рукой в своей штрафной площади, однако ВАР подсказал арбитру, что игра рукой была неумышленной.