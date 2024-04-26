Хлусевич недоволен ничьей с ЦСКА

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич пообщался с журналистами после гостевого поединка против ЦСКА. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Для нас результат не сильно положительный. Да и для ЦСКА тоже. Естественно, что мы недовольны, нам нужны были три очка», - цитирует игрока «красно-белых» издание «РБ Спорт».

После 25 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 39 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата страны подопечные Владимира Слишковича на своем поле примут столичный «Локомотив». Дерби состоится в воскресенье, 28 апреля.