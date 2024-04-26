Мендес: «Нужно быть реалистами - РПЛ отдаляется от ЦСКА»

Хавбек столичного ЦСКА Виктор Мендес пообщался с журналистами после поединка 21-го тура чемпионата России против «Спартака». Матч прошел на «ВЭБ Арене» и завершился вничью со счетом 0:0.

«Нужно быть реалистами и отдавать себе отчёт в том, что лига немножко отдаляется. Понятно, что впереди матчи и мы должны подойти к ним собранными и сфокусированными, чтобы выиграть все оставшиеся встречи», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После 25 туров чемпионата России «армейцы» набрали 38 баллов и находятся на седьмой позиции в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь, с 39 очками занимает шестое место.