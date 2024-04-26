Ларин: «К Пиняеву есть интерес не только из Англии»

Полузащитником столичного «Локомотива» Сергеем Пиняевым активно интересуются клубы топ-5 европейских чемпионатов. Об этом заявил экс-гендиректор академии «Чертаново» Николай Ларин.

«На сегодняшний день российские футболисты в Англии - это что‑то нереальное. Но к нему есть интерес не только из Англии. По моей информации, которая из первоисточников, за ним следят пристально из топ‑5 лиг», - цитирует Ларина «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 на счету 19-летнего футболиста 33 матча в чемпионате и Кубке России, в которых он забил три мяча и сделал пять результативных передач.

После 25 туров «железнодорожники» с 41 очком занимают четвёртую позицию в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче «Локомотив» ждёт московское дерби со «Спартаком».