Мостовой рассказал, что думает о матче ЦСКА - «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о вчерашнем поединке между московскими ЦСКА и «Спартаком» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Дерби завершилось вничью со счетом 0:0.

«Мне матч понравился, я приветствую такой футбол. Было все - борьба, самоотверженность и желание выиграть. Две команды стоили друг друга. Результат абсолютно закономерный», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

Добавим, что после этой встречи ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» находится на шестой позиции.