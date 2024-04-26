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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой рассказал, что думает о матче ЦСКА - «Спартак»

26 Апреля 2024 • 08:20 Комментировать

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о вчерашнем поединке между московскими ЦСКА и «Спартаком» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Дерби завершилось вничью со счетом 0:0.

«Мне матч понравился, я приветствую такой футбол. Было все - борьба, самоотверженность и желание выиграть. Две команды стоили друг друга. Результат абсолютно закономерный», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

Добавим, что после этой встречи ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» находится на шестой позиции.

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