Салихова: «Разочарование не победить такой ЦСКА»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о вчерашнем поединке «красно-белых» против ЦСКА в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Разочарование не победить такой ЦСКА. Думаю, новому руководству «Спартака» надо вернуть Бакаева. Угальде явно не тянет. И Тихонова тренером по заветам Глушакова», - передает слова Салиховой «Чемпионат».

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась вничью со счетом 0:0.

По итогам 25 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 38 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с 39 баллами располагается на шестой позиции.