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Самые дорогие приобретения российских клубов зимы-2023

24 Февраля 2023 • 00:26 Комментировать
Факел
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Химки
03.03 19:00

В России завершилось зимнее трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет самые дорогие переходы этого периода.

Российские клубы завершили комплектование составов в нынешнем сезоне. Состоялось сразу несколько интригующих трансферов. Самое время выделить наиболее крупные по оценке transfermarkt.

Милан Майстрович

Куда: «Динамо»

Откуда: «Войводина» (Сербия)

Стоимость: 1,2 млн евро

С учётом текущей ситуации российским клубам сложно искать молодых и перспективных игроков. В этой ситуации «Динамо» всё же приобрело футболиста с опытом игры в юношеских сборных своей страны. Майстровичу всего 18 лет, и на него рассчитывают в сербских национальных коллективах. Интересно, что защитник ещё не дебютировал на взрослом уровне, играя лишь за молодёжные команды «Войводины». В общем, остаётся наблюдать, что получится из Майстровича.

Юрий Журавлёв

Куда: «Торпедо»

Откуда: «Ахмат»

Стоимость: 1,2 млн евро

«Торпедо», которое стоит на грани вылета, усилило центр обороны футболистом с большим опытом в Премьер-лиге. Журавлёв ранее выступал за «Уфу», а после вылета башкирской команды в Первую лигу, перебрался в «Ахмат». В первой части сезона он провёл 17 матчей за грозненцев во всех турнирах. Теперь Журавлёв будет пытаться помочь «автозаводцам» сохранить прописку в элите.

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Илья Агапов

Куда: ЦСКА

Откуда: «Пари НН»

Стоимость: 1,3 млн евро

С учётом дефицита центральных защитников любой игрок с российским паспортом на этой позиции вызывает интерес больших клубов. ЦСКА приглянулся Илья Агапов, который в первой части сезона блеснул в «Пари НН». Валерий Карпин даже вызывал его в состав сборной России. Ему зимой исполнилось 22 года, так что это приобретение для «армейцев» на перспективу. Интересно, что Агапов ранее выступал за «Спартак», правда, пробыл в составе второй команды «красно-белых» всего один сезон.

Владимир Писарский

Куда: «Крылья Советов»

Откуда: «Оренбург»

Стоимость: 1,35 млн евро

Это, пожалуй, один из самых неожиданных переходов зимы в России. В первой части сезона Писарский стал настоящим открытием, наколотив кучу голов за «Оренбург» и получив приглашение в национальную сборную. Казалось, что форвард в случае перехода окажется в каком-то большом клубе, но вместо этого он выбрал «Крылья Советов», которые и вовсе в таблице идут ниже. С учётом ухода из самарского клуба нескольких важных игроков Писарский наверняка будет играть в основе, тем интереснее будет наблюдать, было ли его выступление за уральцев вспышкой или нет. Правда, в его переходе многих больше всего интересовала сумма выкупа для «Зенита», которая оказалась ниже, чем для других клубов.

Бенжамин Гарре

Куда: «Крылья Советов»

Откуда: «Расинг» (Аргентина)

Стоимость: 1,7 млн евро

Этой зимой «Крылья Советов» потеряли Сергея Пиняева и Максима Глушенкова (об этом будет ниже), из-за чего нуждались в новых исполнителях в группу атаки. В итоге в Самару перебрался левый вингер Бенжамин Гарре, который при необходимости может действовать и справа. Последним клубом 22-летнего аргентинца был «Расинг» из Авельянеды, но известен он по выступлению за юношеские и молодёжные команды «Манчестер Сити». Правда, после трёх лет в составе «горожан» Гарре вернулся на родину. В прошлом сезоне у вингера в 26 матчах чемпионата Аргентины набралось 4 гола и 1 ассист. Тем не менее в Самаре на Гарре рассчитывают.

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Кади Боргес

Куда: «Краснодар»

Откуда: «Карабах» (Азербайджан)

Стоимость: 2 млн евро

«Краснодар» решил укрепить среднюю линию бразильским центральным полузащитником Кади Боргесом. В последнее время он выступал в Азербайджане за «Карабах», а до этого играл за не самые известные команды в Португалии и на родине. Статистика этого сезона у Боргеса хорошая. Например, в этом сезоне в 7 отборочных матчах Лиги чемпионов он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи, а в чемпионате Азербайджана – 4 точных удара и 6 ассистов в 16 поединках. В общем, в текущих реалиях это приобретение кажется небезынтересным.

Нуралы Алип

Куда: «Зенит»

Откуда: «Кайрат» (Казахстан)

Стоимость: 2 млн евро

Это не новичок «Зенита» в полном понимании слова, но полноценный трансфер. Алип год находился в аренде в питерском клубе, и теперь чемпионы страны решили его выкупить за 2 миллиона евро. 23-летний футболист показывает себя как надёжный игрок, и после ухода Деяна Ловрена «Зениту» точно нельзя было терять ещё одного игрока на этой позиции. В любом случае 2 миллиона евро за 23-летнего игрока даже сейчас – довольно небольшие деньги, если учитывать бюджет «Зенита».

Томаш Тавареш

Куда: «Спартак»

Откуда: «Бенфика» (Португалия)

Стоимость: 2 млн евро

«Спартаку» нужно было усиление на флангах обороны, и москвичи его получили. «Красно-белые» отпустили своего воспитанника Николая Рассказова, а заменили его футболистом, которого хорошо знает Гильермо Абаскаль. Томаш Тавареш в прошлом сезоне под руководством испанца выступал на правах аренды в «Базеле». У португальца школа «Бенфики», что намекает на хорошую обученность. Из минусов, прежде всего, стоит отметить тяжёлую травму Тавареша, из-за которой в этом сезоне он на поле не выходил.

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Максим Глушенков

Куда: «Локомотив»

Откуда: «Крылья Советов»

Стоимость: 2,6 млн евро

«Крылья Советов» лишь прошлым летом выкупили Максима Глушенкова у «Спартака» за 1,8 млн евро, чтобы уже зимой продать его с выгодой. В стане «красно-белых» у форварда дела шли не очень, зато в Самаре он расцвёл. В нынешнем сезоне Глушенков в 16 турах Премьер-лиги забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Осенью он также дебютировал в сборной России. Глушенкову 23 года – самое время заиграть в большом российском клубе. С учётом же проблем «железнодорожников» ему под силу стать новым лидером команды.

Сергей Пиняев

Куда: «Локомотив»

Откуда: «Крылья Советов»

Стоимость: 2,6 млн евро

Вместе с Глушенковым, пожалуй, главным трансфером стал и переход из «Крыльев Советов» в «Локомотив» Сергея Пиняева, которого называют одним из самых перспективных футболистов России. В текущем сезоне он дебютировал в сборной страны, а в стане самарцев пробился в основу после ухода Антона Зиньковского и в 11 матчах забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Сам Пиняев, по слухам, сомневался в правильности перехода в «Локомотив», но всё же решил перебраться в команду, которая находится в стадии перестройки.

Алексис Дуарте

Куда: «Спартак»

Откуда: «Серро Портеньо» (Парагвай)

Стоимость: 4 млн евро

«Спартак» после ухода Самуэля Жиго искал нового центрального защитника. Эксперимент с Михой Мевлей вышел неудачным, закрыть позицию внутренними резервами не получилось. В итоге за 4 миллиона евро был приобретен Алексис Дуарте. По внешним признакам трансфер выглядит удачным. В 22 года Дуарте «капитанил» в «Серро Портеньо», а этой зимой мог перейти в «Боку Хуниорс», что доказывает высокий уровень. Теперь же остаётся лишь ждать, как футболист проявит себя в Москве. Очевидно, что на Дуарте рассчитывают в «Спартаке» как на игрока основного состава.

Роман Андреев

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