«Факел» уже свалился на такую примитивную игру: забросы, забросы, забросы» - Долгов

Форвард «Химок» Александр Долгов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (1:1).

- Вы вышли во втором тайме. Каково это входить в такую вязкую тяжелую игру?

- Конечно, тяжело, потому что поле такого качества, что после зимы не позволяет играть в комбинационный футбол. Приходится постоянно, скажем так, «грузить» верхом на нападающих. Постоянно борьба и борьба. Низом там только раз с мячом встретился. Тяжелая борьба. Понятно, что хотели выиграть, но получилось так, как получилось.

- Во втором тайме у «Химок» было меньше ударов по воротам. Почему?

- Не знаю, не сказал бы, что там «Факел» много бил. Но они уже свалились на такую примитивную игру: забросы, забросы, забросы. Может быть, от этого стало меньше моментов.

- В той турнирной ситуации, в которой находятся «Химки», ничья на выезде с прямым конкурентом - это плюс?

- Нет, только победа в плюс.