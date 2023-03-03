​Автором первого гола в РПЛ в 2023 году стал игрок «Химок»

В пятницу вечером проходит первый матч Российской премьер-лиги в 2023 календарном году – «Факел» принимает «Химки» в рамках восемнадцатого тура. Счёт в Воронеже был открыт на 21-й минуте поединка, когда мяч забили гости из Подмосковья. Автором первого гола в чемпионате России в 2023 году стал Маркос Гильерме.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче чемпионата России между «Факелом» и «Химками» можно в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Этот матч можно называть битвой за шесть очков, ведь команды располагаются в нижней части турнирной таблицы.