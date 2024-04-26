Газзаев оценил игру «Спартака» после ухода Абаскаля

Известный российский специалист Валерий Газзаев поделился мнением о работе Владимира Слишковича в московском «Спартаке». Этот специалист руководит командой после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.

«После Абаскаля улучшился эмоциональный фон. Так часто бывает при смене тренера. Посмотрим, как «Спартак» проведет концовку. Результаты и повлияют на дальнейшую судьбу Слишковича», - передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне «Спартак» провел поединок против ЦСКА на выезде. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. После 25 туров чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице.