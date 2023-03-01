Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Многие легионеры уехали из РПЛ, а в Питере они остались»

01 Марта 2023 • 21:00 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
1 1.17 X 7.30 2 17.00
04.03 16:30

Российский тренер Александр Тарханов вновь ответил на слова Артёма Дзюбы про то, что в «Зените» стало много легионеров, в том числе из Бразилии. Об этом нападающий сегодня заявил журналисту Нобелю Арустамяну, раскритиковав стратегию клуба.

«Многие легионеры из нашего чемпионата уехали, а в Питере они остались. Это же наоборот идёт в плюс команде. Значит, такая атмосфера там, что люди не хотят уезжать оттуда. Пусть бразильских игроков в «Зените» немало, но зато они все футболисты очень хорошего уровня», - заявил Тарханов порталу Rusfootball.

Ранее тренер отмечал, что «Зенит» приобретает легионеров в соответствии с клубной стратегией, которая в нынешних реалиях пошла под откос из-за политических причин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
22:09 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Дзюба, не стесняясь, сказал, что думает, молодец»
22:08 · ФНЛ-2. Группа 4
Датский клуб отказался играть с «Тюменью» в Турции
21:59 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о словах Дзюбы: «Неправда, что «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро»
21:52 · Россия. Премьер-лига
​Пименов высказался о спросе на российских игроков в Европе
21:47 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Лига мечты? Англия, всегда смотришь и думаешь, как они так бегают весь матч»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Не согласен со словами Дзюбы о легионерах»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Каряка — об интервью Дзюбы: «Он имеет право выражать своё мнение»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Прохин: Однажды проспал тренировку перед игрой со «Спартаком»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Толстиков: «В «Краснодаре» довольны работой Ивича»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Анохин: «Локомотив» выправит своё положение, Дзюба поможет клубу»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Дивеев чуть не пропустил матч с «Пари НН» из-за неодобрения Fan ID
21:00 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Многие легионеры уехали из РПЛ, а в Питере они остались»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Прохин рассказал, кому Карпин «напихал» за лишний вес после отпуска
20:44 · Кубок России
Писарский забил «Динамо» во втором матче подряд
20:43 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма перехода Сунгатулина из «Спартака» в «Урал»
Все новости
Рекомендуем