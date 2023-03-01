Тарханов: «Многие легионеры уехали из РПЛ, а в Питере они остались»

Российский тренер Александр Тарханов вновь ответил на слова Артёма Дзюбы про то, что в «Зените» стало много легионеров, в том числе из Бразилии. Об этом нападающий сегодня заявил журналисту Нобелю Арустамяну, раскритиковав стратегию клуба.

«Многие легионеры из нашего чемпионата уехали, а в Питере они остались. Это же наоборот идёт в плюс команде. Значит, такая атмосфера там, что люди не хотят уезжать оттуда. Пусть бразильских игроков в «Зените» немало, но зато они все футболисты очень хорошего уровня», - заявил Тарханов порталу Rusfootball.

Ранее тренер отмечал, что «Зенит» приобретает легионеров в соответствии с клубной стратегией, которая в нынешних реалиях пошла под откос из-за политических причин.