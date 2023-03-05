Семшов: «Если другие лидеры РПЛ будут терять очки, они ещё больше помогут «Зениту»

Бывший футболист «Торпедо», «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов высказался о чемпионской гонке нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Пока у конкурентов «Зенита» не останется даже математических шансов на первое место, только тогда можно сказать, что петербуржцы — чемпионы. Если другие лидеры РПЛ будут терять очки, они ещё больше помогут «Зениту», — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению наставника «Чайки», «сине-бело-голубые» обладают гораздо более сильным составом на дистанции, а разница в уровне игры была подтверждена во встрече против «Пари НН». Также Семшов отказался давать ответ об уровне новичка петербуржцев Роберта Ренана, поскольку, по словам эксперта, его нужно оценивать на фоне более серьёзных соперников.

Напомним, что победа в первом матче весенней части сезона со счётом 3:0 позволила «Зениту» оторваться от «Спартака» на восемь очков после 18 туров Премьер-лиги.