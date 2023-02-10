Первый тренер Глушакова: «Пари НН» — хороший вариант для Дениса»

Погос Галстян, первый тренер новичка «Пари НН» Дениса Глушакова, высказался о переходе 36-летнего футболиста в нижегородский клуб.

Напомним, о переходе Глушакова в «Пари НН» было объявлено сегодня, 10 февраля. Контракт опытного полузащитника рассчитан до конца нынешнего сезона. Также в соглашении предусмотрена опция продления ещё на один год.

Галстян поддержал выбор футболиста, отметив, что молодые игроки «Пари НН» смогут научиться у Глушакова правильному походу к делу.

«Один из тех футболистов, которые не любят проигрывать. У Дениса высокая самоотдача, даже в этом возрасте играет на максимуме. Считаю правильным решением перейти в «Нижний», — приводит слова Галстяна Sport24.

Напомним, что текущий сезон Глушаков начинал в «Химках». За команду из Подмосковья хавбек провёл 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.