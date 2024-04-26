Назван следующий тренер «Факела»

В пятницу «Факел» объявил об уходе Сергея Ташуева с должности главного тренера команды после четырёх подряд поражений. Правда, воронежский клуб объяснил уход Ташуева не плохими результатами, а семейными обстоятельствами специалиста.

Согласно информации «Чемпионата», следующем тренером «Факела» станет Игорь Черевченко. Этот специалист уже несколько месяцев не имеет клубной прописки после ухода из «Истиклола».

На текущий момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в понедельник, 29 апреля, - против «Сочи» на поле соперника.