«Пари НН» и Тимур Сулейманов договорились о новом контракте

Нападающий нижегородского коллектива «Пари НН» Тимур Сулейманов стал ещё ближе к продлению контракта со своей командой.

Как сообщает портал «РБ Спорт», сторона форварда и руководство клуба уже достигли договорённости о том, что футболист останется в составе нижегородцев. Нападающий подпишет контракт на улучшенных для себя зарплатных условиях.

Напомним, что Тимур Сулейманов – автор девяти голов «Пари НН» в 21 матче во всех турнирах, также на его счету один ассист. Игроку всего 22 года, первые серьёзные шаги во взрослом футболе он начал делать в академии московского «Локомотива».