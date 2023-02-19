Кечинов: «Не очень хорошо отношусь к натурализации Малкома и Клаудиньо»

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном получении российского паспорта Малкомом и Клаудиньо.

«Не очень хорошо отношусь к натурализации Малкома и Клаудиньо. Всё-таки нужно ставку делать на своих футболистов: давать им больше развиваться и проявлять себя», — заявил экс-футболист в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, бразильские звёзды «Зенита» приехали в Россию лишь зарабатывать деньги, отметив, что сейчас важно доверять отечественным игрокам.

Напомним, что с сентября идёт обсуждение возможной натурализации Малкома и Клаудиньо. Сообщается, что игроки получат новый паспорт весной этого года, однако они не смогут выступать за российскую сборную из-за правил ФИФА.