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Аршавин: «Ренан с Ду Кейросом сыграют ту роль, которую от них ожидают»

16 Января 2023 • 21:22 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Заместитель гендиректора петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал пополнение состава «сине-бело-голубых» южноамериканскими новичками.

«Пока мне видится, что «Зенит» достойно компенсировал потерю Юри Алберто. Надеюсь, что и финансово клуб сумеет возвратить деньги. И Ренан с Ду Кейросом сыграют ту роль, которую от них ожидают», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Специалист из Санкт-Петербурга отметил, что речь главным образом шла именно о 19-летнем центральном защитнике Роберте Ренане, а уже потом обо всех остальных, включая 22-летнего полузащитника Ду Кейроса.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Роберт Ренан Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Ду Кейрос
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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