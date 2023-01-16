Аршавин: «Ренан с Ду Кейросом сыграют ту роль, которую от них ожидают»

Заместитель гендиректора петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал пополнение состава «сине-бело-голубых» южноамериканскими новичками.

«Пока мне видится, что «Зенит» достойно компенсировал потерю Юри Алберто. Надеюсь, что и финансово клуб сумеет возвратить деньги. И Ренан с Ду Кейросом сыграют ту роль, которую от них ожидают», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Специалист из Санкт-Петербурга отметил, что речь главным образом шла именно о 19-летнем центральном защитнике Роберте Ренане, а уже потом обо всех остальных, включая 22-летнего полузащитника Ду Кейроса.