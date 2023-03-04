Андрей Федун прокомментировал ничейный результат в матче «Спартак» — «Урал»

Брат Леонида Федуна, Андрей Федун ответил на вопрос о шансах московского «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Закончилась ли борьба за чемпионство? Почему борьба за чемпионство закончилась? «Зенит» побеждает «Нижний Новгород»? Ну и что? Кто-то знает, что произойдет завтра? 8 очков у «Зенита»? Ну и что? Молодцы!», — сказал Андрей, речь которого передаёт «Спорт-Экспресс».

Теперь в активе москвичей числится 37 очков, что позволяет им занимать вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В данный момент петербургский «Зенит» со счётом 2:0 побеждает «Пари НН» в очном противостоянии. В матче продолжается второй тайм. В случае итоговой победы «сине-бело-голубые» достигнут отрыва в 8 баллов от «красно-белых».