Юран назвал переход Мевли в «Спартак» провалом

Известный российский специалист Сергей Юран охарактеризовал переход словенского защитника Михи Мевли в «Спартак». Напомним, этот трансфер случился в летнее трансферное окно 2022 года, а сегодня стало известно, что 32-летний защитник официально расторг контракт с «красно-белыми».

«Сколько он пробыл в «Спартаке», два-три месяца. Это само за себя говорит – провал, конечно. Хорошего футболиста из Турции, наверное бы не отпустили», - цитирует Юрана «ВсёПроСпорт».

Отметим, что перед переходом в «Спартак» Мевля поиграл за турецкий середняк «Аланьяспор». Он сыграл за клуб с побережья Средиземного моря 14 матчей.