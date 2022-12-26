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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой уверен, что закрывать «Спартак-2» было большой ошибкой

26 Декабря 2022 • 18:16 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о потенциальном возвращении второй команды «Спартака».

«Я изначально не понимал, зачем «Спартак» закрывал дубль. Клуб с такими возможностями может иметь ещё и третью и четвёртую команду», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Мостовой добавил, что закрыв дубль «красно-белые» допустили колоссальную ошибку, но ещё не поздно, чтобы начать её исправлять.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что «Спартак» собирается возродить вторую команду. Сейчас на повестке организационные вопросы – это поиск тренера и поля.

Закрыли «двойку» в московском клубе, напомним, в конце прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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lukyanovvladislav
26 Декабря 2022 в 18:29
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