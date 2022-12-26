Мостовой уверен, что закрывать «Спартак-2» было большой ошибкой

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о потенциальном возвращении второй команды «Спартака».

«Я изначально не понимал, зачем «Спартак» закрывал дубль. Клуб с такими возможностями может иметь ещё и третью и четвёртую команду», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Мостовой добавил, что закрыв дубль «красно-белые» допустили колоссальную ошибку, но ещё не поздно, чтобы начать её исправлять.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что «Спартак» собирается возродить вторую команду. Сейчас на повестке организационные вопросы – это поиск тренера и поля.

Закрыли «двойку» в московском клубе, напомним, в конце прошлого сезона.