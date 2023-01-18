Кузьмичёв назвал Мевлю игроком, не подходящим «Спартаку» по уровню

Бывший функционер московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв прокомментировал уход из клуба центрального защитника Михи Мевли. О том, что словенец покидает стан «красно-белых», где он особо и не играл, стало известно сегодня днём.

«Изначально было понятно, что Миха не уровень красно-белых. Для ротации такой вариант имел место быть», - цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, что Мевля пришёл в «Спартак» в ходе летнего трансферного окна, но сыграл в красно-белой футболке всего лишь в семи матчах – в четырёх в рамках чемпионата России и в трёх в рамках Кубка России.

В России Мевля выступал до «Спартака» за три известных команды – «Ростов», «Зенит» и «Сочи».