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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ранджелович — о президенте Иванове на скамейке «Урала»: «Его крики поддерживают команду»

27 Февраля 2023 • 11:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович высказался о президенте клуба Григории Иванове, который любит присутствовать на скамейке запасных команды во время матчей.

По словам сербского футболиста, такое участие Иванова в жизни команды его нисколько не смущает, а, напротив, подбадривает.  

«От босса исходит не негативная энергия — его крики поддерживают команду! Мы можем даже не слышать его со скамейки, но знаем, что должны отдаваться полностью. Бьёмся ещё и за Иванова», — приводит слова Ранджеловича Sport24.

После 17 туров РПЛ команда из Екатеринбурга расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы, набрав 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Лазар Ранджелович
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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