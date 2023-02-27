Ранджелович — о президенте Иванове на скамейке «Урала»: «Его крики поддерживают команду»

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович высказался о президенте клуба Григории Иванове, который любит присутствовать на скамейке запасных команды во время матчей.

По словам сербского футболиста, такое участие Иванова в жизни команды его нисколько не смущает, а, напротив, подбадривает.

«От босса исходит не негативная энергия — его крики поддерживают команду! Мы можем даже не слышать его со скамейки, но знаем, что должны отдаваться полностью. Бьёмся ещё и за Иванова», — приводит слова Ранджеловича Sport24.

После 17 туров РПЛ команда из Екатеринбурга расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы, набрав 21 очко.