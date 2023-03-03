Николсон: «У нас с Соболевым своего рода челлендж»

Игрок «Спартака» Шамар Николсон высказался о конкуренции со своим одноклубником Александром Соболевым.

«У нас с Сашей своего рода челлендж: мы оба мотивируем друг друга работать ещё лучше. Это важно и для нас, и для «Спартака», - сказал Николсон в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

Барнаульский спортсмен Александр Соболев играет за «красно-белую» команду с 29 января 2020 года, ямайский футболист Шамар Николсон находится в команде с 21 декабря 2021 года.

В данный момент «красно-белые» идут вторыми в чемпионате России и отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.