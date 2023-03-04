Орлов — о Промесе: «Обидно, если он прервёт свои выступления за «Спартак»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Спартака» Квинси Промесе. Напомним, что в Нидерландах на 31-летнего футболиста заведено уголовное дело.

По мнению журналиста, Промес провёл достойный матч против «Локомотива» в 1/4 финала Кубка России (4:2) и сейчас находится в очень хорошей форме. Орлов подчеркнул, что игру с «железнодорожниками» можно назвать лучшей в исполнении нидерландца за последний год.

«Обидно, если он прервёт свои выступления за «Спартак» по тем обстоятельствам, которые складываются. Он ведущий игрок команды», — цитирует Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Спартак» 25 матчей, забил 18 голов и девять раз ассистировал своим партнёрам. Следующий матч «красно-белые» проведут сегодня, 4 марта, против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.