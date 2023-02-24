Шмаров оценил возможность получения российского паспорта Промесом

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможности получения российского паспорта Куинси Промесом.

«Нужно ли «Спартаку» запустить процесс подачи на российский паспорт Промеса? Если Куинси этого захочет, то да, это стоило бы сделать», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, звёздные легионеры петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. 31-летний нидерландец выступает за «Спартак» с 2021 года, ранее являясь игроком «красно-белых» в период с 2014 по 2018 год.