Агент назвал российский клуб, в который может перейти Гюнтер

Эрсин Акан, агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера, высказался о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего немца заинтересованы ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

«Возможно, «Спартак», — цитирует агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Гюнтера с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Верону» 14 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Ранее он также защищал цвета «Галатасарая», дортмундской «Боруссии» и «Дженоа».