В «Рубине» отреагировали на слова Безрукова: «Это лишь шутка»

В казанском «Рубине» с недоумением отнеслись к решению Комитета по этике РФС вызвать полузащитника команды Руслана Безрукова на своё заседание по поводу слов, произнесённых им на камеру после матча с «Зенитом».

«Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы, которую оценили многие из тех, кто любит наш футбол за самобытных и открытых футболистов», - приводит позицию клуба Metaratings.

Кроме того, в клубе выразили надежду на адекватность решения комитета по данной ситуации. Напомним, что Безруков после финального свистка в шутку намекнул в эфире на финансовое стимулирование казанцев «Краснодаром». Победа команды Рашида Рахимова оставила «быков» в чемпионской гонке.