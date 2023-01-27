Форвард «Удинезе» Херард Делофеу перенесёт операцию. Решение о необходимости проведения хирургического вмешательства на колене было принято после консультации со специалистами, о чём сообщает пресс-служба клуба. Операция, в рамках которой будет укреплена капсула правого колена Делофеу, пройдёт в известной клинике «Вилла Стюарт» в Риме.

В сезоне 2022/2023 Херард Делофеу провёл за «Удинезе» 18 матчей. В них испанец записал на свой счёт три гола и семь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Удинезе» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.