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Чемпионат Италии. Серия А

​Делофеу перенесёт операцию

27 Января 2023 • 16:20 Комментировать
Удинезе
...
Верона
30.01 22:45

Форвард «Удинезе» Херард Делофеу перенесёт операцию. Решение о необходимости проведения хирургического вмешательства на колене было принято после консультации со специалистами, о чём сообщает пресс-служба клуба. Операция, в рамках которой будет укреплена капсула правого колена Делофеу, пройдёт в известной клинике «Вилла Стюарт» в Риме.

В сезоне 2022/2023 Херард Делофеу провёл за «Удинезе» 18 матчей. В них испанец записал на свой счёт три гола и семь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Удинезе» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Херард Делофеу
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