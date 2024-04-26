Ситуация с новым контрактом Хвичи Кварацхелии остаётся неопределённой.

«Наполи» намерен продлить договор 23-летнего футболиста – в ближайшее время клуб проведёт встречу с агентом вингера. Как сообщает GIFN, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, неаполитанцам будет непросто удовлетворить запросы Кварацхелии. Тем временем, по информации источника, за ситуацией следит «Барселона», чей тренер Хави Эрнандес является большим поклонником таланта игрока. Вероятность трансфера грузина за последнее время выросла.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Хвичи Кварацхелии в 80 млн евро. В текущем сезоне футболист записал на свой счёт десять голов и восемь ассистов в 41 матче за «Наполи».