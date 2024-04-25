Дибала повторил достижение Тотти

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала снова отметился результативным действием в матче против «Удинезе».

Доигранный сегодня поединок 32-го тура Серии А завершился победой римлян – 2:1. Автором решающего гола, забитого на 95-й минуте, стал Бриан Кристанте, которому ассистировал Дибала. Как информирует Opta, Дибала стал вторым за последние 20 сезонов игроком, достигшим отметки в 20 результативных действий в чемпионате Италии против одного соперника. Аргентинец напрямую поучаствовал в 20 голах в поединках с «Удинезе» (11 голов и 9 ассистов) – ранее за обозначенный период такое удавалось только Франческо Тотти (13 голов и 7 ассистов в играх против «Пармы»).