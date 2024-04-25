«Интер» близок к продлению контракта с защитником

Центральный защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби находится в шаге от договорённости с клубом по новому контракту.

Будущее 36-летнего игрока оказалось под вопросом, когда его обвинили в расистских оскорблениях Жуана Жезуса. Теперь ситуация улажена, и в «Интере» намерены продолжить сотрудничество с ветераном, докладывает журналист Николо Скира в обновлённом отчёте. Ачерби близок к заключению договора, рассчитанного до 2026 года, как и предполагалось ранее. Рулевой «нерадзурри» Симоне Индзаги считает центрбека ключевой фигурой для команды.

Франческо Ачерби был куплен «Интером» у «Лацио» летом прошлого года за 4 млн евро. В текущей кампании футболист провёл 36 матчей, отметившись тремя голами и двумя ассистами.