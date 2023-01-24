«Тоттенхэм» пытался подписать Делофеу, но переход сорвался

Лондонский «Тоттенхэм» не смог оформить подписание футболиста «Удинезе» Херарда Делофеу.

Недавно стало известно, что состав «шпор» пополнит Арно Данджума из «Вильярреала», однако перед этим лондонцы планировали усилить атаку другим игроком – Херардом Делофеу. По данным Tuttomercatoweb, «Тоттенхэм» сделал «Удинезе» предложение по аренде, но получил отказ. Итальянский клуб намерен сохранить испанца до конца сезона либо продать его в январе на выгодных условиях.

Стоимость Херарда Делофеу оценивается порталом Transfermarkt в 16 млн евро. В текущем сезоне 28-летний футболист стал автором двух голов и шести ассистов в 16 матчах Серии А.