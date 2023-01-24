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«Тоттенхэм» пытался подписать Делофеу, но переход сорвался

24 Января 2023 • 23:03 Комментировать
Удинезе
...
Верона
30.01 22:45

Лондонский «Тоттенхэм» не смог оформить подписание футболиста «Удинезе» Херарда Делофеу.

Недавно стало известно, что состав «шпор» пополнит Арно Данджума из «Вильярреала», однако перед этим лондонцы планировали усилить атаку другим игроком – Херардом Делофеу. По данным Tuttomercatoweb, «Тоттенхэм» сделал «Удинезе» предложение по аренде, но получил отказ. Итальянский клуб намерен сохранить испанца до конца сезона либо продать его в январе на выгодных условиях.

Стоимость Херарда Делофеу оценивается порталом Transfermarkt в 16 млн евро. В текущем сезоне 28-летний футболист стал автором двух голов и шести ассистов в 16 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Удинезе Херард Делофеу Арно Данджума Трансферы футбола - зима 2023
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