Нуньес интересен «Барселоне»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Уругвайца нередко критикуют за нестабильную игру и проблемы с реализацией, и уже предстоящим летом, по слухам, «Ливерпуль» может рассмотреть предложения по нему. Если верить El Pais, в приобретении Нуньеса заинтересована «Барселона», ведущая поиски усиления на позиции в атаке.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дарвина Нуньеса в 70 млн евро. В текущем сезоне 24-летний форвард записал на свой счёт 18 забитых мячей и 13 результативных передач, проведя 50 поединков за «красных» во всех турнирах.