Тен Хаг рассказал, в чём должен прибавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу развития команды.

«Без владения мячом нам нужно быть лучше организованными, более дисциплинированными и играть с более высокой интенсивностью. И нам нужно продолжать владеть мячом, потому что я думаю, что мы в этом сезоне добились огромного прогресса в переходах в атаку – мы забили так много голов. Между первым и вторым сезонами разница огромна – мы развиваем атакующий стиль игры», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 27 апреля, - против «Бёрнли» на своём поле.