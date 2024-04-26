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Тен Хаг рассказал, в чём должен прибавить «Манчестер Юнайтед»

26 Апреля 2024 • 18:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
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Через 21 ч. 44 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу развития команды.

«Без владения мячом нам нужно быть лучше организованными, более дисциплинированными и играть с более высокой интенсивностью. И нам нужно продолжать владеть мячом, потому что я думаю, что мы в этом сезоне добились огромного прогресса в переходах в атаку – мы забили так много голов. Между первым и вторым сезонами разница огромна – мы развиваем атакующий стиль игры», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 27 апреля, - против «Бёрнли» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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