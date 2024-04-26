Тен Хаг: «Думаю, между командой и фанатами существует хорошая связь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с журналистами в преддверии домашнего матча Премьер-лиги против «Бёрнли». Нидерландский специалист дал комментарий по поводу поддержки болельщиков.

«Думаю, болельщики поддерживают нас. Когда мы выходили на «Олд Траффорд», приём был громче, чем обычно. Команда всегда пользуется поддержкой. Я думаю, между командой и фанатами существует хорошая связь», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Бёрнли» пройдёт в субботу, 27 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.