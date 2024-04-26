Тен Хаг назвал одну из причин, по которой результаты «МЮ» нестабильны

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, почему на реализацию его идей понадобилось больше времени. Нидерландец дал понять, что результаты его команды нестабильны из-за кадровых проблем в обороне.

«Самым важным является четвёрка защитников. У нас в этом сезоне не было стабильной четвёрки защитников. Было много разных игровых связей, часто менялись крайние защитники. Это влияло на результаты», - сказал тен Хаг в ходе пятничной пресс-конференции.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.