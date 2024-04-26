Эмери: «Я счастлив и очень мотивирован в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал комментарий по поводу недавнего продления контракта с клубом до середины 2027 года.

«Я счастлив и очень мотивирован здесь. С тех пор, как я приехал сюда полтора года назад, мы стали лучше. Но впереди у нас ещё очень много работы», - сказал Эмери журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Астон Вилла» проведёт в субботу, 27 апреля, - против «Челси» на своём поле. На текущий момент команда Унаи Эмери располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице, то есть находится в зоне Лиги чемпионов.