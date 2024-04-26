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Эмери: «Я счастлив и очень мотивирован в «Астон Вилле»

26 Апреля 2024 • 18:33 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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27.04 22:00

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал комментарий по поводу недавнего продления контракта с клубом до середины 2027 года.

«Я счастлив и очень мотивирован здесь. С тех пор, как я приехал сюда полтора года назад, мы стали лучше. Но впереди у нас ещё очень много работы», - сказал Эмери журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Астон Вилла» проведёт в субботу, 27 апреля, - против «Челси» на своём поле. На текущий момент команда Унаи Эмери располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице, то есть находится в зоне Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла

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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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