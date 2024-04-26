Тен Хаг высказался о проблемах в центре обороны

По ходу сезона «Манчестер Юнайтед» регулярно сталкивался с кадровыми проблемами. Особенно тяжело Эрику тен Хагу приходится с выбором игроков в центре обороны. В последних матчах на этой позиции даже приходилось действовать Каземиро, номинальному опорному полузащитнику. Тен Хаг высказался насчёт проблем в центре защиты.

«Это сложно, я это знаю по своему опыту. В футболе очень важны партнёрские отношения. Решения приходится принимать за доли секунд – нужно знать, как взаимодействовать друг с другом, куда бежать. Так что прочные игровые связи важны для стабильности», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.